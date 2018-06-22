Мбаппе и Модрич: юный голеадор и покоритель Аргентины

Футболисты сборной Аргентины просят сменить тренера перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира с Нигерией. В игре второго тура «альбиселесте» разгромно уступили хорватам, позволив тем квалифицироваться в плей-офф и поставив под угрозу свой выход из группы. В тот же день миром разошлись сборные Дании и Австралии, а Франция обыграла Перу, официально став участником 1/8 финала. «Газета.Ru» рассказывает о героях восьмого игрового дня ЧМ-2018.

Кристиан Эриксен (Дания)

Кристиан Эриксен — в принципе главная звезда сборной Дании. Ее единственная суперзвезда мирового уровня, без каких-либо оговорок и скидок.

Свой статус он безусловно подтверждает и на российском чемпионате мира. В первом поединке против сборной Перу, где «викингам» было очень тяжело, именно Кристиан протолкнул мяч на выход Юссуфу Поульсену один на один, который и стал победным.

В игре второго тура с Австралией атакующий полузащитник «Тоттенхэма» отличился уже сам, поразив ворота Мэттью Райана шикарным выстрелом с лета под перекладину после прекрасного паса Николая Йоргенсена на исходе десяти минут матча.

Не вина лидера датской команды, что победа была упущена. Все тот же Поульсен уже во втором матче подряд, возвращаясь в оборону на «стандарты», «привез» пенальти, но если Кристиан Куэва из Перу промахнулся, то капитан «кенгуру» Майл Единак был точен.

В какой-то мере датчанам остается порадоваться, что незадачливый нападающий получил в обоих эпизодах по желтой карточке и теперь не сыграет с Францией — некому будет фолить в своей штрафной.

Что до Эриксена, то он провел прекрасный сезон, набрав за «Тоттенхэм» 10+11 в АПЛ, а в сборной творив и вовсе невероятные вещи.

В сезоне-2016/17 он провел шесть матчей в отборочном цикле к чемпионату Европы за сборную страны и отличился в них четырежды. В тех трех поединках, где Эриксен не отмечался результативными действиями, Дания теряла очки — поражения от Польши и Черногории и ничья с Румынией.

Зато в сезоне-2017/18 в оставшихся четырех играх отбора на счету Эриксена 4+3, и Дания, набрав 10 очков, пробилась в стыковые матчи.

Там против Ирландии первая встреча завершилась нулевой ничьей, а в ответном поединке на выезде Кристиан солировал, оформив хет-трик и принеся «викингам» место на мундиале (5:1).

Всего три человека на этом чемпионате мира и забивали мячи, и отдавали голевые пасы. Кроме Эриксена это Артем Дзюба Александр Головин из сборной России.

Ну а датчанин этим летом вполне может сменить дождливую Англию на солнечную Испанию — по слухам, его агент предложил «Барселоне» выкупить контракт хавбека у «Тоттенхэма». Впрочем, можно не сомневаться, что президент «шпор» Дэниэл Леви вытрясет из покупателей трехзначную сумму в миллионах евро.

Килиан Мбаппе (Франция)

Сборная Франции, медленно запрягавшая, но все равно выигравшая в первом туре у Австралии (2:1), свой второй поединок на турнире провела на порядок сильнее. Не повезло симпатичной сборной Перу, которая потерпела второе поражение и выбыла из борьбы досрочно.

Автором единственного гола в матче стал форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, поразивший ворота южноамериканцев фактически с лицевой линии.

Мбаппе в итоге был признан и лучшим игроком матча. Во многом это произошло потому, что юный нападающий отличился на мундиале в возрасте 19 лет и 187 дней, став самым молодым французским автором гола на мировых форумах.

Предыдущим рекордсменом был Давид Трезеге , в 1998 году забивший в возрасте 20 лет. Тогда Франция как раз и выиграла свою пока что единственную мировую корону.

Мбаппе, составляющий неотъемлемое звено атакующего трио чемпиона Франции, где его партнерами являются уругваец Эдинсон Кавани и, конечно, бразилец Неймар, забил в прошедшем чемпионате Лиги 1 13 голов и сделал девять передач.

К слову, форвард является единственным человеком, выигравшим два последних чемпионата Франции, так как годом ранее выступал за «одолжившего» у «ПСЖ» золото «Монако».

В сборной Франции место Мбаппе в старте не вызывает никаких сомнений, и на своем правом фланге он очень активен и постоянно обостряет игру, а взрывная скорость делает его еще более опасным.

Лука Модрич (Хорватия)

В последнем матче дня сборная Хорватии забила в ворота Аргентины три безответных мяча во втором тайме, как и Франция, оформив досрочный выход в 1/8 финала турнира.

Душой этой победы стал капитан хорватской сборной Лука Модрич. Центральный полузащитник на протяжении всего матча при поддержке Ивана Ракитича и Марцела Брозовича доминировал в самой важной зоне поля.

Ну а перехваты и гениальные передачи полузащитника мадридского «Реала» , выигравшего со своим клубом четыре Лиги чемпионов за последние пять лет, постоянно вспарывали аргентинскую оборону.

В первом туре Модрич нанес результативный удар в матче против Нигерии (2:0), и на этот раз он не ушел с поля без гола со стадиона в Нижнем Новгороде.

Раскачав перед штрафной, возможно, лучшего защитника английского сезона Николаса Отаменди из «Манчестер Сити», хорват выстрелил более чем с 20-ти метров, да так, что никаких шансов у распластавшегося в полете Вилли Кабальеро не было.

На нынешнем мундиале Модрич безоговорочно подтверждает свой суперзвездный статус и вселяет в болельщиков сборной Хорватии надежду на что-то по-настоящему великое.