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Посольство РФ потребовало извинений от болельщика
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Посольство России призвало аргентинского туриста принести публичные извинения за оскорбление россиянки 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Российский Центр международного полицейского сотрудничества подтвердил информацию о лишении аргентинского болельщика Fan ID, информирует радиостанция La Red.
Ранее фанат оскорбил россиянку, заставив произнести непристойную фразу на испанском языке, а затем выложил видео в соцсети. Власти Аргентины немедленно отреагировали на это, потребовав от России запретить хулигану посещать матчи ЧМ-2018.
Посольство России в Буэнос-Айресе также выразило возмущение сложившейся ситуацией и призвало туриста принести публичные извинения.
Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи ЧМ-2018 из-за оскорбления россиянки // Фанат, оскорбивший россиянку во время ЧМ, наказан по требованию властей Аргентины
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