Танцы под дождем: Бельгия выходит в фавориты ЧМ-2018

Азар признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Бельгия — Тунис

Сборная Бельгии легко справилась с командой Туниса в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира. По два мяча забили Эден Азар и Ромелу Лукаку, еще один гол записал на свой счет Миши Батшауйи. За игрой своих подданных с трибуны внимательно наблюдал король Бельгии Филипп.

Чемпионат близится к экватору. Матч сборных Бельгии и Туниса на московском стадионе «Спартак» стал 29-м из 64-ти. О взятом рубеже автору этих строк зачем-то напомнил улыбчивый волонтер.

— Это хорошо или плохо? — переспросил корреспондент «Газеты.Ru»

— Это данность, и от нее не уйти. Жаль, что праздник нас покинет и больше никогда не вернется, — в словах собеседника сквозила безнадежная тоска.

Матч в Тушино собрал аншлаг, чего не случалось на некоторых встречах в провинции. На фоне невразумительных пока традиционных грандов бельгийцы рассматриваются в качестве теневых фаворитов. У них классный состав и поставленная игра. Болельщики «Красных дьяволов» еще год назад предрекали своим любимцам как минимум место в финале.

Уверенно ставит на Бельгию даже такой матерый эксперт, как Дидье Дрогба.

Один из лучших форвардов недавнего прошлого категоричен: подопечные Роберто Мартинеса заберут титул, пусть пока о них и не говорят как о главных претендентах.

Но два кряду разгрома — это серьезная заявка. Даже Россия не может похвастать подобным.

Кажется, мало какая игра ЧМ-2018 до сих пор вызывала такой ажиотаж. Выходящих из метро караулили десятки, если не сотни поклонников футбола, отчаянно пытавшихся урвать лишний билетик. Соискатели не были удачливы в своих устремлениях. Но верили в чудо до самого конца.

В остальном атмосфера игры получилась на редкость дружелюбной. Здесь не было и намека на нечто подобное скандалу, вспыхнувшему накануне в Калининграде, где сражались Швейцария и Сербия (2:1). Этнические албанцы в составе швейцарцев провоцировали соперников и трибуны жестами, намекавшими на независимость Косово. Забивая голы, Гранит Джака и Джердан Шакири изображали руками орла — символ албанских националистов. В перепалку с ними пытался вступить автор сербского гола Александар Митрович. Впрочем, конфликт состоялся только на словах.

Главным же событием на «Спартаке» стал тропический ливень, внезапно обрушившийся в начале второго тайма. Стихия напугала болельщиков и немного подпортила газон. Наставник же бельгийцев Мартинес, судя по всему, даже не заметил замену солнца на тучу. Он был так увлечен игрой, что добровольно остался мокнуть у бровки вместо того, чтобы спрятаться под навес.

Игра давалась его футболистам с удивительной легкостью. Только недавно все исходились комплиментами в адрес хорватов — и теперь получили новый объект для восхищения.

Бельгийцы рвали тунисцев, как только хотели, и даже особо не напрягались. Сложилось ощущение: если было бы нужно, Эден Азар и компания забили бы хоть шесть, хоть восемь мячей. При этом их противников не отнести к мальчикам для битья. Тунис неплохо показал себя с англичанами, которым уступил из-за гола на последних секундах.

Однако против Бельгии не задалось с самого начала. Уже в дебюте Азар четко реализовал пенальти. Затем штатный забивала «Красных дьяволов» Ромелу Лукаку фактически обеспечил своим партнерам три очка.

И пусть Тунис тут же сократил отставание усилиями уроженца Франции Дилана Бронна , это не сильно огорчило бельгийского короля Филиппа, прибывшего на «Спартак» поболеть за своих подданных.

Единственным местом арены, где тунисцы превзошли своих обидчиков, стали трибуны.

Смуглых парней в традиционных фесках (красных шапках с кисточками) съехалось в Москву намного больше, чем степенных жителей западноевропейского государства.

Они мощно «зажгли» на первых порах, но энтузиазм быстро сошел на нет. Просто превосходство сборной Бельгии образовалось сразу же и выглядело слишком очевидным. Наверное, это была одна из наименее конкурентных игр нынешнего ЧМ. Даже разгромленная Саудовская Аравия доставила хозяевам мундиаля больше проблем.

Российские зрители матча так и не определились, за кого же им болеть. Поэтому в какой-то момент затянули классическое: «Россия, Россия». Бельгийцы и тунисцы, показалось, обалдели от такой «наглости» и принялись недовольно свистеть. Сообща им удалось заглушить активизировавшихся россиян.

В концовке первого тайма Лукаку оформил дубль, а вскоре после возобновления матча решил не отставать от товарища Азар. Брали ворота Фарука Бен-Мустафы они почти в издевательской манере. Поклонники Бельгии в эти моменты буквально стонали от восхищения, тунисцы с досадой плюхались в свои кресла.

Что отличает бельгийцев от очень многих участников форума — добившись солидной разницы в счете, они не сбавили темп и не успокоились, а продолжили действовать в атаку. Обстучав каркас ворот, все же забили пятый мяч, что до сих пор удавалось только россиянам.

Миши Батшауйи замкнул прострел при удивительной расхлябанности тунисской обороны.

В добавленное время Вахби Хазри сделал итоговый счет чуть менее страшным для своих — 2:5. Тунис — очередной участник мундиаля, кому приходится прощаться с мечтами о выходе в плей-офф.