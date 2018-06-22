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Четверть россиян поверила в четвертьфинал
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ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин верит в выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Доля россиян, которые уверены в выход сборной страны в четвертьфинал чемпионата мира по футболу выросла почти в два раза после победных матчей над командами Саудовской Аравии и Египта. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.
"Каждый четвертый россиянин (25%) считает, что наша сборная дойдет до четвертьфинала (до начала чемпионата эта доля составляла 14%). Еще 16% ждут выхода в полуфинал, 9% полагают, что команда попадет в финал", — говорится в материалах опроса ВЦИОМ.
Сборную Бразилии видят чемпионами 10% респондентов (в мае 12%). Число болельщиков, которые верят в победу Германии также снизилось с 12% до 8%.
За игрой сборных России и Египта следили 59% опрошенных. Половина российских зрителей (51%) с самого начала верила в победу национальной команды.
"Практически 100% россиян знают о проведении мирового праздника футбола в нашей стране. Предвкушая победы нашей сборной в ближайших матчах, уже можно констатировать, что праздник удался. При этом россияне демонстрируют радушие и гостеприимство, а команда — силу русского характера", — комментирует данные исследования генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 июня. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью с 1,6 тыс. респондентов по случайной выборке.
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