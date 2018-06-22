Четверть россиян поверила в четвертьфинал

ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин верит в выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018

"Каждый четвертый россиянин (25%) считает, что наша сборная дойдет до четвертьфинала (до начала чемпионата эта доля составляла 14%). Еще 16% ждут выхода в полуфинал, 9% полагают, что команда попадет в финал", — говорится в материалах опроса ВЦИОМ.

Сборную Бразилии видят чемпионами 10% респондентов (в мае 12%). Число болельщиков, которые верят в победу Германии также снизилось с 12% до 8%.

За игрой сборных России и Египта следили 59% опрошенных. Половина российских зрителей (51%) с самого начала верила в победу национальной команды.

"Практически 100% россиян знают о проведении мирового праздника футбола в нашей стране. Предвкушая победы нашей сборной в ближайших матчах, уже можно констатировать, что праздник удался. При этом россияне демонстрируют радушие и гостеприимство, а команда — силу русского характера", — комментирует данные исследования генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 июня. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью с 1,6 тыс. респондентов по случайной выборке.