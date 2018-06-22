РФПЛ. «Анжи» заменит «Амкар» в новом сезоне

Махачкалинский "Анжи", по спортивному принципу вылетевший из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), в следующем сезоне вернется в турнир из-за исключения пермского "Амкара" из списка участников чемпионата.