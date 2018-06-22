Ещё
«Анжи» заменит «Амкар»
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФПЛ. «Анжи» заменит «Амкар» в новом сезоне 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Махачкалинский "Анжи", по спортивному принципу вылетевший из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), в следующем сезоне вернется в турнир из-за исключения пермского "Амкара" из списка участников чемпионата.
Такое решение было принято на общем собрании клубов РФПЛ, отмечает ТАСС. Ранее стало известно, что "Амкар" не прошел лицензирование РФПЛ и не выступит в чемпионате в следующем сезоне. "Анжи" по итогам прошлого сезона занял 14-е место в турнирной таблице, а в переходных матчах уступил красноярскому "Енисею" по сумме двух игр и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Вести.Ru: последние новости
Алан Дзагоев не полетит в Самару на матч с Уругваем Владимир Путин не смотрел матч сборных России и Египта Гарри Кейн: перед матчем пользовались спреем от насекомых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизивший россиянку аргентинец сделал заявление36
«Меня грубо домогались!» Запад разжигает секс-скандал на ЧМ-2018389
Американского болельщика увезли в психбольницу69
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Болельщики недовольны Россией1
Видео
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:08
«Меня грубо домогались!» Запад разжигает секс-скандал на ЧМ-2018
Футбол Статьи
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение