Ещё
Развеселившую фанатов яму заделали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Развеселившую фанатов из Хорватии дорожную яму заасфальтировали 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: «Сеть городских порталов»
Дорожники заасфальтировали яму в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались болельщики сборной Хорватии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нижегородскую компанию «Теплоэнерго».
Отмечается, что работы завершили 22 июня к 13:00.
«Несмотря на факт отсутствия утечек на сетях горячего водоснабжения в данном районе, провал был устранен незамедлительно, причина проседания грунта устанавливается», — говорится в сообщении.
Ранее 22 июня сообщалось, что болельщики сборной Хорватии после победы над командой Аргентины, гуляя по Нижнему Новгороду, наткнулись на дорожную яму. Хорваты залезли в нее и сделали фотографию, породившую новый мем.
«Сеть городских порталов»
21 июня сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии56  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков14
Дзюба хочет протаранить футболисток22
Болельщики недовольны Россией9
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился105
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение