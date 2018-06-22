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Бразилия обыграла Коста-Рику в добавленное время
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Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики благодаря двум голам в добавленное время 

Советский спорт 56 минут назад
Фото: Reuters
Бразильцы одержали волевую победу над костариканцами со счетом 1:0. На 91-й минуте матча Филипе Коутиньо забил единственный мяч. Для нападающего это второй мяч на чемпионате мира-2018. На 97-й минуте Неймар забил второй гол в ворота Коста-Рики.
На 77-й минуте матча арбитр матча голландец Кейперс назначил пенальти в ворота Коста-Рики после падения в штрафной нападающего сборной Бразилии Неймара. После просмотра видеоповтора судья отменил одиннадцатиметровый.
Бразилия после двух матчей лидирует в группе Е, имея в активе 4 очка. Коста-Рика на последнем месте.
В другом матче группы сегодня сыграют команды Сербии и Швейцарии. Матч между командами состоится в Калининграде в 21:00 мск.
В заключительном туре группового этапа бразильцы сыграют с командой Сербии (27 июня, «Открытие Арена», Москва), а костариканцы проведут встречу в этот же день в Нижнем Новгороде против Швейцарии.
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