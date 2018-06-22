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У шведских футболистов разболелись животы
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Три игрока сборной Швеции пропустили тренировку команды из-за проблем с животом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
В тренерском штабе сборной Швеции по футболу заявили о возможных изменениях в составе на матч чемпионата мира — 2018 с командой Германии. Об этом сообщает ТАСС.
Защитники Понтус Янссон и Филип Хеландер, полузащитник Маркус Роден и нападающий Исаак Кисе Телин пока отсутствуют в составе на встречу второго тура группового этапа мирового первенства.
"Хочу всем сообщить, что Телин не сможет присутствовать на предматчевой тренировке, он не может сегодня заниматься.
У трех игроков проблемы с животом, мы пока не включили их в состав. Было принято решение разделить команду и полететь разными рейсами, ждем ребят завтра. Речь идет о Янссоне, Хеландере и Родене", — сказал главный тренер шведской команды Янне Андерссон.
Ранее защитник сборной Швеции по футболу Себастьян Ларссон поделился эмоциями от работы с российским специалистом Леонидом Слуцким в "Халл Сити".
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