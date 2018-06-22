У шведских футболистов разболелись животы

Три игрока сборной Швеции пропустили тренировку команды из-за проблем с животом

В тренерском штабе сборной Швеции по футболу заявили о возможных изменениях в составе на матч чемпионата мира — 2018 с командой Германии. Об этом сообщает ТАСС.

"Хочу всем сообщить, что Телин не сможет присутствовать на предматчевой тренировке, он не может сегодня заниматься.

У трех игроков проблемы с животом, мы пока не включили их в состав. Было принято решение разделить команду и полететь разными рейсами, ждем ребят завтра. Речь идет о Янссоне, Хеландере и Родене", — сказал главный тренер шведской команды Янне Андерссон.