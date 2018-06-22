Бразилия сравнялась с Германией по количеству голов на чемпионатах мира

Сборная Бразилии, обыграв со счетом 2:0 национальную команду Коста-Рики в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, сравнялась со сборной Германии по количеству голов на чемпионатах мира. Бразильцы и немцы забили по 224 гола — это лучший показатель в истории турнира. 224-й гол бразильцев забил нападающий «ПСЖ» Неймар.

Среди бразильцев больше всего на чемпионатах мира забил Роналдо — 15 голов. Следом идет Пеле — 12 мячей. Лучшим бомбардиром немцев на чемпионатах мира является Мирослав Клозе — 16 мячей. Это на два больше, чем у Герда Мюллера

Напомним, что сборная Германии стартовала на ЧМ-2018 в России с поражения от национальной команды Мексики — 0:1.