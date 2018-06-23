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Мексиканцы забили первый гол в ворота корейцев
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Мексиканцы забили первый гол в ворота корейцев 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: nsn.fm
В Ростове-на-Дону проходит встреча сборных Мексики и Южной Кореи. В ворота южнокорейской команды уже забит первый гол. Его автором на 26-1 минуте стал нападающий Карлос Вела.
Ранее в Ростов-на-Дону приехали порядка 800 мексиканских фанатов. Болельщики прибыли на двух бесплатных поездах из Москвы. Мексиканцы, которые всегда отличаются грандиозной поддержкой своих футболистов, установили негласный рекорд шумовой поддержки на «Ростов-Арене».
Отметим, что сборная Мексики выходила из группы на шести последних ЧМ, при этом проигрывала в 1/8 финала.
Всего Мексика и Южная Корея сыграли 12 матчей, причем, в активе каждой из них по четыре победы. В рамках ЧМ команды встречались в 1998 году. Тот матч закончился победой мексиканцев — 3:1
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