Смолов грубо осадил раскритиковавшего его болельщика

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов грубо ответил раскритиковавшему его болельщику, передает «Чемпионат».

Один из подписчиков Смолова в Instagram высказался в комментариях, что Федор недостаточно ярко проявляет себя в сборной.

В ответ на критику Федор написал, что участие в сборной не приносит ему денег, а лишь вынуждает терпеть недовольство хейтеров в Сети.

«Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких чудаков, как ты», — написал футболист.

Напомним, что Федор Смолов пока не сумел отличиться на домашнем чемпионате мира.