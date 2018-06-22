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Смолов грубо осадил раскритиковавшего его болельщика
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Смолов грубо осадил раскритиковавшего его болельщика 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов грубо ответил раскритиковавшему его болельщику, передает «Чемпионат».
Один из подписчиков Смолова в Instagram высказался в комментариях, что Федор недостаточно ярко проявляет себя в сборной.
В ответ на критику Федор написал, что участие в сборной не приносит ему денег, а лишь вынуждает терпеть недовольство хейтеров в Сети.
«Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких чудаков, как ты», — написал футболист.
Напомним, что Федор Смолов пока не сумел отличиться на домашнем чемпионате мира.
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