Исландские болельщики посвятили плакат Дзюбе

Болельщики сборной Исландии сделали плакат в честь форварда команды России Артема Дзюбы, сообщает "Советский спорт".
Футболист изображен на плакате в шлеме с рогами. Также фанаты написали:
"Невероятный Дзюба поможет вам победить".
Российский форвард после двух туров группового этапа чемпионата мира забил два мяча. Следующую встречу команда России проведет 25 июня против сборной Уругвая. Матч пройдет в Самаре.
Ранее Дзюба отреагировал на заявление Американского антидопингового агенства (USADA) о том, что российскую команду необходимо проверить на допинг.