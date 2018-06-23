Исландские болельщики посвятили плакат Дзюбе

Исландские болельщики посвятили плакат игроку сборной России Дзюбе

Болельщики сборной Исландии сделали плакат в честь форварда команды России Артема Дзюбы, сообщает "Советский спорт"

Футболист изображен на плакате в шлеме с рогами. Также фанаты написали:

Российский форвард после двух туров группового этапа чемпионата мира забил два мяча. Следующую встречу команда России проведет 25 июня против сборной Уругвая. Матч пройдет в Самаре.

Ранее Дзюба отреагировал на заявление Американского антидопингового агенства (USADA) о том, что российскую команду необходимо проверить на допинг.