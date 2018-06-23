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Исландские болельщики посвятили плакат Дзюбе
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Исландские болельщики посвятили плакат игроку сборной России Дзюбе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Болельщики сборной Исландии сделали плакат в честь форварда команды России Артема Дзюбы, сообщает "Советский спорт".
Футболист изображен на плакате в шлеме с рогами. Также фанаты написали:
"Невероятный Дзюба поможет вам победить".
Российский форвард после двух туров группового этапа чемпионата мира забил два мяча. Следующую встречу команда России проведет 25 июня против сборной Уругвая. Матч пройдет в Самаре.
Ранее Дзюба отреагировал на заявление Американского антидопингового агенства (USADA) о том, что российскую команду необходимо проверить на допинг.
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