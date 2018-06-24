Ещё
Показавший герб Косово Шакири объяснился с ФИФА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Показавший герб Косово футболист объяснился с ФИФА 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
​Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) начал рассматривать дело футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири, показавших «политические жесты» после забитых мячей в игре против Сербии. Об этом рассказал BBC News.
Футболисты, выходцы из Косово, праздновали забитые мячи, скрестив руки, что должно было символизировать двуглавого орла — герб Косово и Албании. Сообщается, что сербские болельщики освистали швейцарских футболистов, показавших этот жест.
«Это просто эмоции. Я был очень рад, что забил этот гол. И ничего больше», — заявил Шакири после обрушившихся на него обвинений.
ФИФА заявила, что поведение сербских болельщиков также не останется безнаказанным: «В отношении того же матча были возбуждены дисциплинарные дела против сербской FA за беспорядки толпы и проявление политических и оскорбительных сообщений сербскими фанатами».
22 июня сборная Швейцарии одержала победу над сербами со счетом 2:1. На 5-й минуте счет открыл нападающий сербов Александар Митрович. Во втором тайме полузащитник Швейцарии Гранит Джака сравнял счет (52-я минута). На 89-й минуте встречи хавбек Джердан Шакири вывел швейцарцев вперед.
Оба футболиста являются этническими албанцами из Косово. В субботу, 23 июня, появилась информация о вышедшем в бутсах с флагом Косово полузащитнике швейцарцев Шакири. Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии выразил возмущение его поступком.
В 1998 году косовские албанцы начали войну с Сербией за независимость, конфликт завершился после военной операции НАТО в Косово. Официально сербские власти не признают независимость Косово.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии53  Ещё 64 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 201857
«Популярнее Путина»: что пишут иностранцы о ЧМ-201822
«Хуже неулыбающегся русского — только улыбающийся русский»14
«Из „Зенита“ меня выкинули как шавку»31
Вратарь сборной Мексики восхитился Россией18
Видео
00:20
Женатому Дзюбе предсказали новую любовь
Футбол
00:35
Зиговавших британских болельщиков наказали
Футбол Волейбол
00:44
Дебют россиянина в UFC завершился избиением японца
MMA
01:04
Загорелся самолет с перуанскими болельщиками
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Британцы эмоционально высказались о ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
На российскую сборную нарисовали карикатуру
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:16
Запад в растерянности: «даже пожаловаться не на что»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:41
«Роскосмос» посмеялся над ударом Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение