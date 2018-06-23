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Шакири объяснил жест после гола в матче ЧМ
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Шакири заявил, что в его жесте после гола в матче ЧМ не было политического смысла 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири заявил, что политического смысла в его жесте при праздновании гола в матче чемпионата мира с сербами нет. Об этом он рассказал журналистам.
В пятницу в Калининграде сборная Швейцарии обыграла команду Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Победный мяч на 90-й минуте забил имеющий косоварское происхождение Шакири. После гола он сложил руки в фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании.
"Я не хочу уделять этому внимания. Когда забиваешь гол, всегда преобладают эмоции, ничего особенного в свой жест я не вкладывал. Что касается нашего выступления на турнире, то мы продвигаемся хорошо, шаг за шагом", — сказал Шакири.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, в 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.
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