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Рейндерс подарил Лаврову футболку сборной Бельгии
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Глава МИД Бельгии подарил Лаврову футболку сборной с автографами игроков 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс на встрече в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым преподнёс ему в подарок футболку сборной Бельгии с автографами игроков.
Чемпионат.com
«Я очень доволен организацией чемпионата мира. Уже имел честь увидеть игру и нашей сборной, и сборной России. Будем надеяться, мы продолжим в том же духе. Позвольте мне подарить вам футболку сборной Бельгии с автографами всех игроков. Иногда мы играем в красном, а иногда в жёлтом», — сказал Рейндерс.
Лавров в ответ также подарил Рейндерсу футболку, но не игровую, а с логотипом чемпионата мира — 2018. Напомним, что глава МИД России является давним болельщиком московского «Спартака».
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