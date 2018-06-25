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Избивших хорватских фанатов аргентинцев наказали
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Избивших хорватских фанатов аргентинцев выдворили из России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио подтвердил, что четверо аргентинцев, устроившие драку с хорватскими болельщиками во время матча группового этапа чемпионата мира, покинули страну. Об этом сообщает ТАСС.
«Есть видео, где четыре аргентинца бьют одного человека, предположительно, хорвата. У них были изъяты Fan ID, они покинули территорию Российской Федерации», — заявил Лагорио.
23 июня Аргентина попросила Россию депортировать четверых фанатов за драку с хорватскими болельщиками. Соответствующее заявление сделала министр безопасности республики Патрисия Буллрич.
21 июня несколько аргентинцев атаковали двух хорватских болельщиков в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде. Один из хорватов успел ретироваться до того, как драку разняли проходящие мимо посетители стадиона. Другой болельщик остался лежать, получив несколько ударов ногами. Драка произошла во время матча между аргентинцами и сборной Хорватией, который завершился разгромным поражением южноамериканцев 0:3.
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