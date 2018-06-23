Американец подарил россиянину инвалидное кресло на ЧМ

Болельщик из США подарил россиянину инвалидное кресло за десять тысяч долларов

Американец с ограниченными возможностями по здоровью Эйбл Вера прибыл в Москву на чемпионат мира по футболу 2018 года и подарил россиянину инвалидное кресло стоимостью в десять тысяч долларов, сообщает "Дождь".

Как передает телеканал, болельщик из США создал фонд What Pushes You для помощи людям с ограниченными возможностями. Во время прибывания в фан-зоне Вера встретился с российским болельщиком, который передвигался на старой сломанной инвалидной коляске и решил подарить ему современную модель.

"Зачем мне держать в доме три-четыре кресла, когда я знаю, что кому-то в Москве оно нужно больше? Мы встретились с этим парнем. Он был так счастлив, когда пересел в новое кресло. Его улыбка, то, как он сидел, как ехал, трогал и смотрел на него. Вспоминаю — и сразу мурашки. Как он отреагировал на то, что какой-то случайный человек подошел и сказал: "Эй, это кресло за десять тысяч долларов — тебе!" — сказал Вера.

Ранее представитель движения болельщиков сборной Исландии поблагодарил Волгоград за гостеприимство.