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Кадыров вручил Салаху футболку «Ахмата»
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Кадыров вручил Салаху футболку «Ахмата» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: vk.com/ramzan
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на торжественном ужине в честь сборной Египта вручил полузащитнику национальной команды и «Ливерпуля» Мохамеду Салаху игровую футболку «Ахмата».
«Я дал торжественный ужин в честь сборной Египта по футболу. За чашкой чая, слушая чеченские национальные мелодии, и наблюдая, как виртуозно танцуют наши ансамбли, мы прекрасно провели время.
Президент египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида отметил, что много было препятствий на пути выбора сборной страны, решившей базироваться в Грозном. Он от имени всех игроков, тренерского штаба выразил благодарность руководству Чечни и чеченскому народу за исключительно радушный приём, хорошие условия для тренировок и отдыха. «Чечня навсегда останется в наших сердцах», — сказал Хани Абу Рида.
Я своим Указом присвоил египетскому игроку, члену сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммаду Салаху звание «Почетный гражданин ЧР», а также преподнёс в дар футболку нашего Клуба «Ахмат». Обе стороны выразили пожелание в будущем провести товарищеский матч между египетской сборной и футбольным Клубом «Ахмат»", — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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