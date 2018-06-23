Болельщик из США попал в психбольницу

Американский болельщик, приехавший на чемпионат мира по футболу в Санкт‐Петербург, был госпитализирован в психиатрическую больницу города. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».
Инцидент произошел в «Азимут» на Лермонтовском проспекте. Отмечается, что 39-летний мужчина вел себя неадекватно и агрессивно, а также не реагировал на просьбы успокоиться. Он был принудительно отправлен в специализированное учреждение, где врачи прописали ему успокоительное и постельный режим.
Отец мужчины, который сопровождал его в поездке, не стал возражать против госпитализации сына.
В Санкт‐Петербурге резко взлетели цены на услуги такси в преддверии чемпионата мира по футболу. Гостю из Германии пришлось выложить 10 тысяч рублей за поездку от аэропорта Пулково до одной из гостиниц города. Иностранец столкнулся с жадностью водителя 8 июня. Немцу нужно было доехать до отеля, который расположен примерно в 30 километрах от аэропорта.