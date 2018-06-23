Болельщик из США попал в психбольницу

Американский болельщик приехал на ЧМ‐2018, а попал в психбольницу

Американский болельщик, приехавший на чемпионат мира по футболу в Санкт‐Петербург, был госпитализирован в психиатрическую больницу города. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел в «Азимут» на Лермонтовском проспекте. Отмечается, что 39-летний мужчина вел себя неадекватно и агрессивно, а также не реагировал на просьбы успокоиться. Он был принудительно отправлен в специализированное учреждение, где врачи прописали ему успокоительное и постельный режим.

Отец мужчины, который сопровождал его в поездке, не стал возражать против госпитализации сына.