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Хиддинк выделил двух игроков в сборной России
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Гус Хиддинк: «Мне нравится Дзюба. У него большое сердце» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью "СЭ" признался, что ему нравится российский нападающий Артем Дзюба. 29-летний форвард на чемпионате мира-2018​ забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в двух матчах.
— Футбол интересен тем, что публика, а может, и сам тренер предполагают одних лидеров команды — а на деле ими оказываются другие. В данном случае — Дзюба и Черышев, которые в первом матче вышли на замены, а теперь уже забили на двоих пять мячей.
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— Мне нравится Дзюба, потому что у него большое сердце (бьет себя кулаком по груди. — Прим. И. Р.). Он может забить хороший гол, как Египту, но его ценность не только в этом. Знаю, что Артем способен растрясти всю команду в раздевалке, вносит в нее много мужества. Его нельзя назвать самым техничным и мастеровитым игроком сборной, но вы никогда не забудете о его присутствии на поле. Он всегда дает о себе знать.
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