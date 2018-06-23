Хиддинк выделил двух игроков в сборной России

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Дорожники заасфальтировали яму, в которой сфотографировались болельщики ЧМ-2018

Россию просят депортировать аргентинских болельщиков, избивших хорватов на чемпионате мира. Подробности

Аргентинский чиновник - о поведении болельщика, оскорбившего россиянку на ЧМ: "Нечестный и неприличный поступок"