Смолов нецензурно ответил болельщику

Нападающий сборной России по футболу, игрок ФК "Краснодар" Федор Смолов отреагировал на критику фаната в Instagram, во всеуслышание обозвав его нецензурным словом.
Речь идет о не самой блистательной игре Федора Смолова в матчах сборной на групповом этапе ЧМ-2018. Выходивший на замену игрока Артем Дзюба забил дважды: в ворота Саудовской Аравии и Египта.
Футболисты красноярского «Енисея» поздравили своего пресс‐атташе Станислава Меркиса с днем рождения, бросив пиарщика в бассейн, и опубликовали видео в соцсетях.