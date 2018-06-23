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Смолов нецензурно ответил болельщику
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Федор Смолов нецензурно обозвал болельщика, отвечая на критику в Instagram 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России по футболу, игрок ФК "Краснодар" Федор Смолов отреагировал на критику фаната в Instagram, во всеуслышание обозвав его нецензурным словом.
Речь идет о не самой блистательной игре Федора Смолова в матчах сборной на групповом этапе ЧМ-2018. Выходивший на замену игрока Артем Дзюба забил дважды: в ворота Саудовской Аравии и Египта.
>> Смолов ответил критикам
Футболисты красноярского «Енисея» поздравили своего пресс‐атташе Станислава Меркиса с днем рождения, бросив пиарщика в бассейн, и опубликовали видео в соцсетях.
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