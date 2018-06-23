Болельщиков поразила очередь в Мавзолей

В Сети появилось фото, на котором запечатлена длинная очередь из находящихся в Москве футбольных болельщиков, желающих посетить Мавзолей.
Фотографию выложил главный редактор киностудии им. Горького Андрей Апостолов в Facebook.
Кадр был сделан из окна Исторического музея, и, словам Апостолова, «совсем не передает настоящих масштабов бедствия, людей тьма».
В свою очередь сотрудники музея сообщили, такая ситуация на Красной площади каждый день.
Ранее сообщалось, что перуанские болельщики отправились в Челябинск, чтобы посетить музей челябинского тракторного завода.