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Болельщиков поразила очередь в Мавзолей
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Болельщики выстроились в огромную очередь в Мавзолей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилось фото, на котором запечатлена длинная очередь из находящихся в Москве футбольных болельщиков, желающих посетить Мавзолей.
Фотографию выложил главный редактор киностудии им. Горького Андрей Апостолов в Facebook.
Кадр был сделан из окна Исторического музея, и, словам Апостолова, «совсем не передает настоящих масштабов бедствия, людей тьма».
В свою очередь сотрудники музея сообщили, такая ситуация на Красной площади каждый день.
Ранее сообщалось, что перуанские болельщики отправились в Челябинск, чтобы посетить музей челябинского тракторного завода.
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Комментарии23  Ещё 1 источник 
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