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Слуцкий доволен пребыванием в Арнеме
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Тренер ФК «Витесс» Слуцкий доволен пребыванием в Арнеме 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Главный тренер голландского футбольного клуба "Витесс" из Арнема россиянин Леонид Слуцкий рассказал, что чувствует себя в городе как дома. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.
"В воскресенье будет первая тренировка, где я оценю возможности всей команды. На данный момент я видел лишь немногих. 26 июля будет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Надеюсь, наши болельщики нам помогут своим настроением, особенно дома", — рассказал Слуцкий.
"Я чувствую себя здесь как дома. Мне нравятся традиции вашей страны, история, конечно же люди. Для меня первое впечатление — самое важное. Мне нравится это место, и надеюсь, что болельщикам выбор меня как главного тренера тоже нравится", — добавил тренер.
Слуцкий был главным тренером московского ЦСКА с 2009 по 2016 год. Трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка России. В нынешнее межсезонье 47-летний тренер подписал контракт с голландским "Витессом" на два года.
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