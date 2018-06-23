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Ковачич анонсировал свой уход из «Реала»
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Ковачич анонсировал свой уход из «Реала» 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Хавбек "Реала" Матео Ковачич заявил, что летом уйдет из клуба.
"Я хотел бы играть больше для мадридских фанатов. Я люблю футбол и люблю быть на поле. Также я понимаю, что в "Реале" очень трудно пробиться в основу. Особенно потому, что я был очень молод, когда приехал сюда. Поэтому я думаю, что лучше всего перейти в другой клуб, где у меня будет больше возможностей выходит в основе. Эту возможность, я уверен, могу получить, и я хочу ее получить прямо сейчас.
В "Реале" важен каждый футболист. Однако проблема в том, что для молодого футболиста трудно иметь постоянную игровую практику, а без нее я никогда не смогу показать свой истинный потенциал. Когда у меня нет ясности, я несчастлив. Я действительно наслаждался этими тремя годами в Мадриде, с невероятными товарищами по команде, выигрывая трофеи. Тем не менее, я не был полностью счастлив, потому что мой вклад во все это был не максимальным. И это именно то, что я хочу изменить. Я не знаю нового наставника и никогда не говорил с ним, но в эти годы я мало играл и рад, что это не повлияло на вызов в сборную. Повторюсь, я намерен сменить клуб" — приводит слова Ковачича Mаrсa.
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