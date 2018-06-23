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«Роскосмос» показал шутливый ролик с ударом Роналду
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«Роскосмос» пошутил над Роналду 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Reuters
«Роскосмос» представил шутливый ролик, приуроченный к чемпионату мира по футболу, в котором промах португальца Криштиану Роналду превратился в пас на борт Международной космической станции (МКС). Видео опубликовано на официальном сайте организации.
Авторы объединили кадры из футбольной трансляции матча Португалии и Марокко с роликом, где с официальным мячом чемпионата мира на МКС играет российский космонавт Олег Артемьев. Видео назвали «Пас из космоса».
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20 июня португальцы обыграли сборную Марокко со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Роналду.
Чемпионат мира завершится 15 июля.
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