«Роскосмос» показал шутливый ролик с ударом Роналду

«Роскосмос» пошутил над Роналду

«Роскосмос» представил шутливый ролик, приуроченный к чемпионату мира по футболу, в котором промах португальца Криштиану Роналду превратился в пас на борт Международной космической станции (МКС). Видео опубликовано на официальном сайте организации.

Авторы объединили кадры из футбольной трансляции матча Португалии и Марокко с роликом, где с официальным мячом чемпионата мира на МКС играет российский космонавт Олег Артемьев. Видео назвали «Пас из космоса».

20 июня португальцы обыграли сборную Марокко со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Роналду.

Чемпионат мира завершится 15 июля.