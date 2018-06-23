Мутко оценил организацию ЧМ-2018

"Все проходит на высоком уровне, нет никаких сбоев. От Международной федерации футбола (ФИФА) нет вопросов, все удовлетворены, наши коллеги из других стран удовлетворены. Мы ничего не ретушируем в России, понятно, что это наш дом, и мы прибрались перед визитом гостей. Но в целом иностранцы видят страну такой, какая она есть", — заявил чиновник.

Мундиаль проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее Мутко заявил, что сборной России нужно сохранить самоотдачу на ЧМ-2018.