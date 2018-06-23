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Жирков вернулся к тренировкам в общей группе
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Жирков вернулся к тренировкам в общей группе сборной России по футболу 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков в субботу проводит тренировку в общей группе, полузащитник Алан Дзагоев занимается по индивидуальной программе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В субботу команда России проводит тренировку на базе в подмосковном Новогорске. В занятии принимают участие все заявленные на турнир футболисты, кроме Дзагоева.
Жирков был заменен в матче с командой Египта (3:1) из-за болей в голеностопе. После футболист несколько дней тренировался по индивидуальной программе.
Дзагоев получил повреждение в матче открытия чемпионата мира против сборной Саудовской Аравии (5:0). Полузащитник начал игру в стартовом составе, но покинул поле из-за повреждения мышц задней поверхности бедра в середине первого тайма в сопровождении врачей. По последней информации, Дзагоев вернется к тренировкам в общей группе после матча с уругвайцами.
Заключительный матч в группе А сборная России проведет против команды Уругвая. Встреча состоится 25 июня на стадионе "Самара-Арена". Ранее подопечные Станислава Черчесова досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира.
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