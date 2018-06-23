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Марадона потребовал доступ к базе сборной Аргентины
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Марадона потребовал доступ к тренировочной базе сборной Аргентины перед матчем с Нигерией 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Reuters
Легендарной аргентинский футболист Диего Марадона потребовал доступ к тренировочной базе сборной страны перед матчем группового этапа чемпионата мира 2018 года с Нигерией.
Аргентинские футболисты набрали лишь одно очко по итогам двух первых встреч турнира и занимают последнее место в группе D.
«Я хочу иметь возможность лично поговорить с игроками и объяснить им, что значит носить форму национальной команды», — цитирует Марадону Mirror.
Легенда аргентинского футбола отметил, что всегда полностью отдавался игре в футболке национальной команды страны.
Ранее сообщалось, что в Аргентине призвали депортировать болельщиков за драку на ЧМ-2018.
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