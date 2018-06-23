Дзюба рассказал о самой смешной истории на ЧМ-2018 по футболу

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал о самой смешной истории, которая произошла с командой на чемпионате мира 2018 года. «Много было смешных, но мне понравилось, как Станислава Саламовича обрызгали водой. Это было прикольно! В упор! И на фотографиях, и вживую это было очень смешно. Надеюсь, Саламыч не будет ругаться!», — сказал Дзюба в прямом эфире в официальной группе «Сборная России по футболу» во «ВКонтакте». Ранее экс-нападающий «Челси» Дрогба заявил, что Дзюба похож на него своей манерой игры.