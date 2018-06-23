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Дзюба рассказал о самой смешной истории на ЧМ
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Дзюба рассказал о самой смешной истории на ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал о самой смешной истории, которая произошла с командой на чемпионате мира 2018 года.
«Много было смешных, но мне понравилось, как Станислава Саламовича обрызгали водой. Это было прикольно! В упор! И на фотографиях, и вживую это было очень смешно. Надеюсь, Саламыч не будет ругаться!», — сказал Дзюба в прямом эфире в официальной группе «Сборная России по футболу» во «ВКонтакте».
Ранее экс-нападающий «Челси» Дрогба заявил, что Дзюба похож на него своей манерой игры.
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