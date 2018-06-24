Ещё
Салах решил «бросить» сборную из-за Кадырова
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Си-эн-эн»: Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта после чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Си-эн-эн".
≥≥ Мохамед Салах стал почетным гражданином Чечни
Футболист остался недоволен ситуацией, возникшей на сборах национальной команды в Грозном. В СМИ широко освещалась встреча сборной Египта с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, который присвоил Салаху звание почетного гражданина Чеченской республики.
Салах не хочет связываться с неспортивными темами, а также играть роль в создании чьего-либо политического образа.
Ранее Кадыров сделал подарок Салаху во время чемпионата мира по футболу в России.
Газета.Ru: последние новости
Смолов заявил об информационном вакууме в сборной России Черчесов рассказал о российских амбициях в футболе Английский болельщик захотел жить и работать в Казани
Комментарии46  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть молодой гимнастки шокировала Британию15
Англичане поразили исходом матча с Панамой34
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018154
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
«В одной игре русские забили пять…»5
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:38
Все восхищаются Лукаку: 3 лучших футболиста субботы
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение