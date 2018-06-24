Салах решил «бросить» сборную из-за Кадырова

«Си-эн-эн»: Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта

Нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта после чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Си-эн-эн"

Футболист остался недоволен ситуацией, возникшей на сборах национальной команды в Грозном. В СМИ широко освещалась встреча сборной Египта с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым , который присвоил Салаху звание почетного гражданина Чеченской республики.

Салах не хочет связываться с неспортивными темами, а также играть роль в создании чьего-либо политического образа.

Ранее Кадыров сделал подарок Салаху во время чемпионата мира по футболу в России.