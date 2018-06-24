Салах решил «бросить» сборную из-за Кадырова

Нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта после чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Си-эн-эн".
Футболист остался недоволен ситуацией, возникшей на сборах национальной команды в Грозном. В СМИ широко освещалась встреча сборной Египта с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, который присвоил Салаху звание почетного гражданина Чеченской республики.
Салах не хочет связываться с неспортивными темами, а также играть роль в создании чьего-либо политического образа.
Ранее Кадыров сделал подарок Салаху во время чемпионата мира по футболу в России.