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В сборной Египта прокомментировали слухи об уходе Салаха
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В сборной Египта ответили на слухи об уходе Салаха из-за Кадырова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил опроверг слухи о том, что нападающий Мохамед Салах собирается покинуть национальную команду из-за главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
"Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему", — цитирует Исмаила RT.
Представитель сборной добавил, что не знает, откуда у CNN появилась подобная информация. Он посоветовал брать сведения о футболисте только из твиттера Салаха.
Телеканал CNN передал, что Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта после чемпионата мира по футболу в России из-за недовольства ситуацией, возникшей на сборах национальной команды в Грозном.
Ранее в Чечне опровергли информацию о желании Салаха уйти из сборной из-за Кадырова.
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