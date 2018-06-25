В сборной Египта прокомментировали слухи об уходе Салаха

В сборной Египта ответили на слухи об уходе Салаха из-за Кадырова

Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил опроверг слухи о том, что нападающий Мохамед Салах собирается покинуть национальную команду из-за главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова

"Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему", — цитирует Исмаила RT.

Представитель сборной добавил, что не знает, откуда у CNN появилась подобная информация. Он посоветовал брать сведения о футболисте только из твиттера Салаха.

Телеканал CNN передал, что Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта после чемпионата мира по футболу в России из-за недовольства ситуацией, возникшей на сборах национальной команды в Грозном.

Ранее в Чечне опровергли информацию о желании Салаха уйти из сборной из-за Кадырова.