Все восхищаются Лукаку: 3 лучших футболиста субботы

Сборная Германии в меньшинстве победила Швецию

Бельгиец Ромелу Лукаку стал первым после Диего Марадоны , кому удалось оформить голевой дубль на чемпионате мира в двух матчах подряд. Мексиканец Чичарито и немец Марко Ройс принесли своим сборным важнейшие победы во втором туре группового этапа.

Официальный спонсор признал лучшим игроком матча Бельгия — Тунис полузащитника «красных дьяволов» Эдена Азара . Однако мы позволим себе не согласиться с этим мнением, возвысив его партнера по атакующей линии Ромелу Лукаку. Он тоже забил два мяча, причем, в отличие от своего капитана, — оба с игры.

Зрители, впервые смотревшие на действия форварда вживую, остались восхищены его работой. Народ недоумевал: как этот здоровенный парень с ростом 190 см и весом 94 кг бежит так же легко, как лань?! Хотя, скорее, Лукаку обладает качествами носорога.

Может продавить любую оборону и затем пнуть по мячу как конь копытом. Кажется, у этого парня есть все задатки стать лучшим снайпером мундиаля.

По крайней мере, в списке бомбардиров он уже обошел россиянина Дениса Черышева и сравнялся с португальцем Криштиану Роналду : у них по четыре гола.

Невооруженным глазом видно: как сам Лукаку, так и вся сборная Бельгии еще не включила пятую передачу, играя в экономном режиме. Если им удается громить соперников, не напрягаясь, страшно представить, что будет, когда «красные дьяволы» заведутся во всю мощь.

Кстати, Лукаку стал первым игроком после Диего Марадоны, оформившим два дубля на ЧМ кряду. Ничего подобного мир не видел 32 года!

Лукаку — дважды «дьявол», ведь на клубном уровне выступает за « Манчестер Юнайтед ». Ему 25 лет — это самый расцвет карьеры. Наверняка впереди нападающего ждут еще как минимум два ЧМ. Но для некоторых из его товарищей Россия-2018 — последний шанс добиться чего-то стоящего. На этом Лукаку акцентировал внимание во время послематчевого общения с прессой.

«Мы сыграли намного лучше, чем в первом матче на турнире, — констатировал он. — Но мы должны прибавлять и дальше, от игры к игре.

Главное, что мы получаем удовольствие от игры, это самое важное в футболе. К тому же мы еще и побеждаем, нам удается находить необходимый баланс.

В нашем составе есть игроки, для которых это будет последний крупный турнир, мы играем в том числе и за них».

Лучшим игроком матча Корея — Мексика (1:2) был признан самый известный футболист в составах обеих команд. Эрнандес или Чичарито, как его называют на родине, выступает в хороших клубах Европы на протяжении восьми лет. Он уважаем и узнаваем болельщиками. 1 июня Чичарито исполнилось 30 — лучшего момента, чтобы проявить себя на ЧМ, придумать невозможно.

Считается, что в последние сезоны мексиканец немного сдал и уже не так ярок, поэтому сменил «МЮ» и «Реал» на команды попроще — «Байер», а затем «Вест Хэм».

Однако опыт — ценная вещь. А стартовые матчи мексиканцев на ЧМ-2018 доказали, что сборной, и Эрнандесу в частности, удалось подойти к форуму в наилучшей форме.

Против корейцев Чичарито отличился на 66-й минуте. Его гол в итоге стал победным.

«Это больше, чем просто мечта. Я на правильном пути, мне нужно продолжать делать то, что уже получается.

Нам нужно оставаться спокойными. Мы победили немцев и корейцев, теперь надо сыграть со шведами.

Все команды — сложные противники, у нас положительные результаты, мы готовы играть против сборной Швеции и не хотим обращать внимание на похвалы, хотим играть с огромным удовольствием. Мы должны завоевать еще три очка, и затем выступить в 1/8 финала», — заключил мексиканец, слова которого приводит пресс-служба ФИФА.

Чемпионы мира со скрипом обыграли выстроивших автобус у своей штрафной шведов. Победы могло и не быть, если бы не Марко Ройс, сравнявший счет в начале второго тайма и своим примером вдохновлявший партнеров.

Комментируя исход встречи, хавбек отметил силу сборных средней руки.

«Здесь очень многие команды играют со страстью и сердцем, — подчеркнул Ройс. — Возможно, за счет таких усилий так называемые «маленькие» сборные причиняют нам столько проблем. Они отлично обороняются, очень грамотно контратакуют. Если хотите, для меня это признак хорошего уровня чемпионата.

Шведы, в конце концов, тоже очень плотно играли в обороне. Надо просто набираться терпения, стараться минимизировать неправильные пасы, ускоряться в нужный момент, чтобы замкнуть передачу.

Думаю, мы во втором тайме показали это все в наших хороших моментах. Конечно, у нас еще есть потенциал, чтобы все еще улучшить. Но я думаю, что мы сделали первый шаг в верном направлении и смотрим в будущее».

В современном футболе сложно найти футболиста до 30 лет, которого бы так уважали фанаты абсолютно всех команд и национальностей.

29-летний Ройс — настоящая живая легенда дортмундской «Боруссии», человек, о котором нынешние поклонники «шмелей» будут рассказывать своим внукам как о примере честности и преданности по отношению к клубу.

При этом настоящую болельщицкую любовь Ройс снискал не столько за свои выдающиеся игровые качества, сколько за верность цветам коллектива — пока другие герои «Боруссии», раскрывшиеся в желто-черной футболке, цинично покидали «Сигнал-Идуна-Парк», в основном переходе в стан злейшего врага, Марко скромно отклонял предложения грандов, раз за разом заявляя, что слишком привязан к «шмелям».