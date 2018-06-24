Женатому Дзюбе предсказали новую любовь

Женатого Дзюбу ждет новая любовь

29-летний российский футболист, нападающий сборной России Артем Дзюба стал главным героем уже состоявшихся матчей Чемпионата мира по футболу. Он стал кумиром миллионов, а значит, обеспечил себе повышенное внимание представительниц прекрасного пола. Какой характер у нашего лучшего бомбардира — узнали Dni.Ru

"Артем Дзюба — эпатажная и скандальная личность. Это практически Джигурда в футболе. Он постоянно привлекает к себе внимание, вокруг него все кипит и бурлит. С одной стороны, это человек успеха, а с другой — в него постоянно летят какие-то камни. Очень "магнитный" человек, привлекающий не только хорошее, но и плохое", — рассказала о характере футболиста таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

Что касается личной жизни, то, увы, по словам гадалки, нынешний его брак с Кристиной — не последний.

"Вижу смену партнера. Жизнь его будет продолжаться ярко и эмоционально. Ходили слухи о его изменах, так вот могу сказать это не все похождения, а лишь один факт, который всплыл. Сам по себе Артем очень привлекает женщин, поклонниц у него огромное количество. Однако те, кто вешается ему на шею, футболисту не интересны. Ему нравятся интригующие, эпатажные женщины", — считает она.

По словам медиума, этого человека надо принимать таким, какой он есть. И чтобы жить с ним, нужно постоянно быть в тонусе и держать себя в руках, не давать волю эмоциям.