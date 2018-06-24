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Женатому Дзюбе предсказали новую любовь
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Женатого Дзюбу ждет новая любовь 

Дни.ру 1 час назад
29-летний российский футболист, нападающий сборной России Артем Дзюба стал главным героем уже состоявшихся матчей Чемпионата мира по футболу. Он стал кумиром миллионов, а значит, обеспечил себе повышенное внимание представительниц прекрасного пола. Какой характер у нашего лучшего бомбардира — узнали Dni.Ru.
"Артем Дзюба — эпатажная и скандальная личность. Это практически Джигурда в футболе. Он постоянно привлекает к себе внимание, вокруг него все кипит и бурлит. С одной стороны, это человек успеха, а с другой — в него постоянно летят какие-то камни. Очень "магнитный" человек, привлекающий не только хорошее, но и плохое", — рассказала о характере футболиста таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
Что касается личной жизни, то, увы, по словам гадалки, нынешний его брак с Кристиной — не последний.
"Вижу смену партнера. Жизнь его будет продолжаться ярко и эмоционально. Ходили слухи о его изменах, так вот могу сказать это не все похождения, а лишь один факт, который всплыл. Сам по себе Артем очень привлекает женщин, поклонниц у него огромное количество. Однако те, кто вешается ему на шею, футболисту не интересны. Ему нравятся интригующие, эпатажные женщины", — считает она.
По словам медиума, этого человека надо принимать таким, какой он есть. И чтобы жить с ним, нужно постоянно быть в тонусе и держать себя в руках, не давать волю эмоциям.
"Скакуна сложно обуздать, но можно. Если вы хотите жить с таким мужчиной, то нужно "включать" стерву. Тихони и клуши ему не интересны, даже если это многодетная мать его же детей. В жизни этого яркого футболиста постоянно должен быть драйв, он летит как ракета. Вопрос только в одном — надолго ли женщина сможет удержаться в этом полете", — добавила Абравитова.
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