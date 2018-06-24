У российских футболистов не нашли допинг

ФИФА не выявила доказательств нарушений антидопинговых правил игроками сборной России

ФИФА сообщила результаты своего расследования Всемирному антидопинговому агентству , которое согласилось с решением ФИФА закрыть дело

Международная федерация футбола (ФИФА) провела расследования по возможным антидопинговым нарушениям в российском футболе совместно с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое приняло эти выводы. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Расследования ФИФА проводились совместно с WADA, и WADA приняло выводы ФИФА", — говорится в релизе.

В мае ФИФА сообщила о прекращении расследования в отношении российских футболистов. Результаты этого расследования были отправлены в WADA.