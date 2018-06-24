Кроос рассказал о совете Ройса перед победным голом

Кроос рассказал о совете Ройса перед голом в ворота Швеции

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос , забивший победный гол в ворота Швеции (2:1) в компенсированное время второго тайма матча на чемпионате мира, раскрыл, о чем он и Марко Ройс беседовали перед решающим ударом. Хавбек разыграл мяч с партнером по команде, после чего исполнил крученый удар в дальний от вратаря угол.

— Ройс хотел, чтобы я бил сразу со штрафного, — цитирует Suddeutsche Zeitung Крооса. — Я ему ответил: "Сомневаюсь, что из этого что-то выйдет".

В итоге мы решили разыграть мяч и улучшить угол обстрела и только после этого пробить.

После двух туров в группе F Германия занимает второе место в группе F, набрав 3 очка. В третьем туре команда Йоахима Лева сыграет с Кореей (27 июня, Казань).