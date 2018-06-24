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Полузащитнику сборной Германии сломали нос
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Полузащитнику сборной Германии сломали нос 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник сборной Германии Себастьян Руди получил серьезное повреждение во время матча с командой Швеции. У футболиста выявлен перелом носа.
В середине первого тайме Руди получил сильный удар в лицо. Кровотечение устранить не удалось, и Себастьяну потребовалась замена. Вместо него вышел Илкай Гюндоган. Вскоре после ухода Руди шведы забили первый мяч в ворота сборной Германии. После игры выяснилось, что у полузащитника перелом носа. В ближайшем матче Руди вряд ли поможет чемпионам мира.
Сборная Германии с результатом 2:1 обыграла команду Швеции. Решающий мяч был забит Тони Кроосом на исходе добавленного времени. Эта победа озволяет немцам рассчитывать на выход из группы. Сборная Германии завершит групповой турнир встречей с командой Южной Кореи. Матч пройдет 27 июня в Екатеринбурге.
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