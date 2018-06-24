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Британских болельщиков-гомофобов накажут
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Британских болельщиков-гомофобов накажут 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Martin Rickett / AP
В британском парламенте работают над законом, который запретит гомофобные скандирования во время спортивных матчей. Об этом сообщает The Guardian.
Депутат из партии тори Дамиан Коллинз (Damian Collins) совместно с бывшим капитаном сборной по регби Уэльса Гареттом Томасом (Gareth Thomas) объединились в понедельник, 18 июня, для совместной работы над проектом поправки к закону о преступлениях в футбол 1991 года, который запретил бы гомофобные кричалки на стадионах.
«Когда закон о преступлениях против футбола вступил в силу, он сделал расистские высказывания на футбольных стадионах незаконными. Предлагаемая поправка направлена ​​на расширение этой правовой защиты для игроков и болельщиков ЛГБТ+», — заявил Коллинз.
Депутат добавил, что Международной федерацией футбола (ФИФА) должна показать неприемлемость гомофобии в спорте и принять строгие меры против нарушителей.
Бывший капитан сборной по регби Томас сделал камин-аут в 2009 году после развода с женой.
В четверг, 21 июня, мексиканские футбольные фанаты были оштрафованы ФИФА за гомофобные кричалки. Федерация футбола Мексики заплатит 10 тысяч долларов (600 тысяч рублей) за скандирование фанатами слова puta, которое считается в Мексике оскорбительным и обозначает представителей сексуальных меньшинств, в адрес немецкого вратаря Мануэля Нойера.
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