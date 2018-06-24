Ещё
Шведский футболист пожаловался на угрозы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист сборной Швеции получает угрозы от фанатов после матча ЧМ-2018 с Германией 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Шведский футбольный союз (SvFF) обратился в правоохранительные органы в связи с угрозами поступившими в адрес полузащитника национальной команды Джимми Дурмаза после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года против Германии.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Мы не допустим, чтобы игроки национальной сборной подвергались нападкам и угрозам со стороны неадекватных болельщиков. Личности людей, написавших комментарии, уже устанавливаются, мы понимаем, что шведы разочарованы проигрышем в концовке матча, но нужно справляться с этим без потери своего достоинства», — заявил генсек SvFF Хокан Шёстранд.
В концовке матча с Германией, при счёте 1:1, вышедший на замену Дурмаз нарушил правила вблизи ворот своей команды. Арбитром встреч был назначен штрафной, который немцы реализовали, вырвав победу в матче.
Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу извинилась перед Швецией за поведение после матча ЧМ-2018
RT на русском: последние новости
Кулибали назвал победу над Польшей очень важной для сборной Сенегала Сборная Англии разгромила Панаму в матче ЧМ-2018 Сборная Панамы впервые в своей истории забила на ЧМ по футболу
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Англичане шокировали исходом матча с Панамой20
«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали»30
Пропала футбольная команда с тренером18
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018154
Сборная оказалась в информационном вакууме18
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане шокировали исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:38
Все восхищаются Лукаку: 3 лучших футболиста субботы
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение