Шведский футболист пожаловался на угрозы

Футболист сборной Швеции получает угрозы от фанатов после матча ЧМ-2018 с Германией

Шведский футбольный союз (SvFF) обратился в правоохранительные органы в связи с угрозами поступившими в адрес полузащитника национальной команды Джимми Дурмаза после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года против Германии.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Мы не допустим, чтобы игроки национальной сборной подвергались нападкам и угрозам со стороны неадекватных болельщиков. Личности людей, написавших комментарии, уже устанавливаются, мы понимаем, что шведы разочарованы проигрышем в концовке матча, но нужно справляться с этим без потери своего достоинства», — заявил генсек SvFF Хокан Шёстранд.

В концовке матча с Германией, при счёте 1:1, вышедший на замену Дурмаз нарушил правила вблизи ворот своей команды. Арбитром встреч был назначен штрафной, который немцы реализовали, вырвав победу в матче.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу извинилась перед Швецией за поведение после матча ЧМ-2018