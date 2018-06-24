«Популярнее Путина»: что пишут иностранцы о ЧМ-2018

Англичане пишут о возросшем интересе женщин к футболу и отмечают, что россияне слабо поддерживали свою сборную на старте мундиаля, французы приводят статистику, согласно которой Лионель Месси популярнее Владимира Путина , а швейцарцы жалуются на то, что никто не знает английского языка. «Газета.Ru» изучила, что пишут о чемпионате мира в зарубежных СМИ.

Француз рассказал, кто популярнее Путина

Корреспондент французского издания Антуан Гренапен Lepoint опубликовал статью, в которой рассказал о самых рейтинговых событиях чемпионата мира.

«Матчи Германия — Мексика, Португалия — Испания и Франция — Австралия активнее всего цитировались в социальной сети. Победа латиноамериканцев над действующими чемпиономи мира наделала немало шума, как, впрочем, и красивая афиша «иберийского дерби».

Популярность матча французской команды в значительной мере связана с первым в истории использованием системы видеоповторов», — начал свою статью Гренапен.

В следующем абзаце журналист французского издания рассказал о самом популярном игроке чемпионата.

«В то же время самым цитируемым футболистом стал не Криштиану Роналду с его тремя голами и не Поль Погба, чей гол подтвердили с помощью видео.

Не забив пенальти в матче с Исландией, Лионель Месси произвел настоящий фурор в соцсети, обойдя даже… Владимира Путина.

Не забыли пользователи и о Диего Марадоне: его имя тоже заняло большое медиа-пространство. А вот тот факт, что Дидье Дешам стал самым цитируемым тренером, объяснить можно с трудом. Наставники команд Аргентины и Бразилии не были удостоены такого внимания», — пришел к выводу Гренапен.

Британцы пишут о возросшем интересе женщин к футболу

Марианна Спринг из издания The Guardian опубликовала статью под названием «Как чемпионат мира вдохновляет российских женщин на посещение футбольных матчей».

«Российские девушки будут ходить на матчи чемпионата, несмотря на распространенное среди болельщиков хулиганство и стереотипы, из-за которых на футбол в России ходят в основном мужчины.

Хулиганство среди болельщиков в России раньше было внутренней проблемой страны. Это привлекло внимание всего мира во время матча между сборными Англии и России в Марселе на чемпионате Европы-2016. Но на чемпионате мира в буйных болельщиков пока держат под контролем», — начала Спринг.

Также журналистка из Великобритании сравнила футбольные матчи на чемпионате мира и в РФПЛ.

«Матчи мундиаля проходят спокойнее, чем игры национального чемпионата, поэтому на стадионах больше женщин, чем обычно.

Здесь все обсуждают футбол. Вопрос не в том, кто интересуется спортом, а в том, кто ходит на матчи», — отметила корреспондент The Guardian.

The Times считает, что россияне слабо поддерживали команду

Еще одно издание из Великобритании The Times опубликовало заметку о том, как поддерживают свои сборные болельщики из разных стран мира.

«Российские цвета в Москве были относительно редким зрелищем. Зачастую возникало ощущение, что это не Москва, а скорее Мехико. Даже после того, как Россия удивила всех, разгромив Саудовскую Аравию со счетом 5-0 в стартовом матче турнира, торжества были достаточно сдержанными».

Правда, чтобы отметить первую победу России в восьми играх, один болельщик прокатился по центру Москвы в машине с открытым верхом вместе с медведем гризли. Однако большинство россиян по-прежнему сомневается в возможностях своей команды», — пишут в статье.

Как отмечают журналисты, все изменилось после победы сборной страны-хозяйки мундиаля над Египтом во втором туре.

«Лишь после того, как Россия победила Египет со счетом 3-1, страна начала болеть за свою сборную по-настоящему», — отмечает британское издание.

Швейцарцы сравнили «Машу и Медведя» и коммуникацию с россиянами

Корреспондент швейцарского издания «Нойе цюрхер цайтунг» Самюэль Бургнер написал статью о том, что с россиянами тяжело общаться из-за незнания ими английского языка.

«К счастью, взаимопонимание основывается не только на языке. Люди объясняются жестами, повторяют какое-нибудь русское слово по нескольку раз и просто продолжают говорить дальше в надежде, что рано или поздно их все-таки поймут.

Россияне пользуются электронными переводчиками в своих мобильных телефонах. Или подзывают кого-нибудь, кто знает хоть пару слов по-английски. Продавщица в аптеке заносит фразы в компьютер, и специальная программа выдает их через микрофон на кассе по-английски. И чем длиннее диалог, тем лучше мы начинаем понимать друг друга», — отмечает Бургер.

Также швейцарский журналист вспомнил о мультсериале «Маша и Медведь».

«Во всемирно известном российском мультсериале «Маша и Медведь» рассказывается о приключениях маленькой девочки и циркового медведя на пенсии в лесах где-то между Москвой и Пекином.

Ушлая и смелая Маша говорит постоянно, а добряк Медведь молчит. Он понимает язык людей, но сам говорить не может. Чтобы хоть как-то устраиваться в повседневной жизни, Маше и Медведю приходится внимательно наблюдать друг за другом, быть терпеливыми и великодушными.