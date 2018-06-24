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Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
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Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча чемпионата мира — 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Шестеро болельщиков сборной Мексики по футболу были расстреляны во время матча чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Как утверждает El Universal, трагедия произошла в городе Сьюдад-Хуарес. Шестеро болельщиков "ацтеков" наблюдали за игрой матча Мексика — Южная Корея, когда в квартиру ворвалась группа вооруженных преступников. Отмечается, что еще один человек получил ранения, но остался жив.
По данным La Vanguardia, соседи убитых вызвали полицию. Преступники пока не найдены.
Сборная Мексики одержала победу со счетом 2:1.
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