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Черышев прокомментировал матч Германия-Швеция
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Дмитрий Черышев прокомментировал победу Германии над Швецией на ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев в беседе с ФАН прокомментировал победу сборной Германии над командой Швеции на чемпионате мира по футболу 2018 года.
«Я бы не стал говорить, что Германия преобразилась. У неё было много моментов, были проблемы с реализацией. При этом соперники — что Мексика, что Швеция, грамотно оборонялись и здорово контратаковали», — заявил он.
По его словам, результат встречи не вызывает удивления, хотя шведам стоит отдать должное, они сыграли очень организованно.
Кроме того, Черышев сказал, что все фавориты ЧМ-2018 продолжат прибавлять и выйдут на пик формы к играм плей-офф.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Сербский сквер открыли в Светлогорске в преддверии ЧМ-2018.
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