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Выбран лучший предсказатель ЧМ-2018
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Эрмитажный кот Ахилл вошел в число лучших предсказателей чемпионата мира по футболу 

ТАСС 11 минут назад
Фото: ТАСС
Белый эрмитажный кот Ахилл признан одним из лучших предсказателей чемпионата мира по футболу — он еще ни разу не ошибся в своих прогнозах, сообщили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.
"Аналитическое агентство "ТурСтат" представило рейтинг лучших оракулов-предсказателей чемпионата мира по футболу 2018 года из мира животных в городах ЧМ-2018. Кот Ахилл из Санкт-Петербурга, медведь Яков Потапыч из Москвы, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, лемур Спартак из Екатеринбурга, выдра Гарри из Сочи, олень Яша из Химок (Московская область) и коза Забияка из Самары входят в число самых успешных и популярных предсказателей результатов матчей чемпионата мира по футболу в России", — сообщает пресс-служба комитета.
Рейтинг составлялся по результатам анализа правильности сделанных прогнозов и популярности животных-предсказателей.
Во время чемпионата мира эрмитажный кот угадал результат матча открытия чемпионата в Москве Россия — Саудовская Аравия (5:0), а также игр, проходящих на стадионе в Санкт-Петербурге. Он предсказал победу сборной Ирана над марокканцами (1:0) 15 июня, россиян над командой Египта (3:1) 19 июня и бразильцев над сборной Коста-Рики (2:0) 22 июня.
Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в прошлом году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий. В прошлом году кот верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартовой и финальной, кот Ахилл далее будет предсказывать исход матчей чемпионата, которые пройдут в Петербурге 26 июня, 3 и 10 июля.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России.
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