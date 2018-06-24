Ещё
«Какого фараона ты болеешь за Россию?»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Какого фараона ты болеешь за Россию?» 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Во время просмотра матча группового этапа чемпионата мира между сборной Египта и командой России египетские болельщики побили ливийца. Конфликт возник в фан-зоне в Чебоксарах, сообщает телеграм-канал Mash.
Египтянам не понравилось, что ливиец болел за российскую сборную.
«Большинство болельщиков были не в настроении. На глаза египтянам попался «сосед», парень из Ливии. Он улыбался, радовался, на щеках у него красовался российских флаг», — пишет паблик.
По версии Mash, на вопрос «Какого фараона ты болеешь за Россию?» ливиец ответил страшным оскорблением: он спросил у группы египетских фанатов «Кто ваши родители»?» В восточных странах эту фразу воспринимают как оскорбление, поэтому она спровоцировала драку.
В итоге завязалась потасовка, в которую вмешались полицейские, охранявшие фан-зону, болельщиков отвезли в отделение, где с ними провели беседу.
Матч Россия — Египет завершился со счетом 3:1 в пользу российской команды.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018138
«Самая жестокая концовка матча»12
«Популярнее Путина»: что пишут иностранцы о ЧМ-201842
«Хуже неулыбающегся русского — только улыбающийся русский»39
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
«Популярнее Путина»: что пишут иностранцы о ЧМ-2018
Футбол Статьи
00:20
Женатому Дзюбе предсказали новую любовь
Футбол
00:35
Зиговавших британских болельщиков наказали
Футбол Волейбол
00:44
Дебют россиянина в UFC завершился избиением японца
MMA
01:04
Загорелся самолет с перуанскими болельщиками
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Британцы эмоционально высказались о ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
На российскую сборную нарисовали карикатуру
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:16
Запад в растерянности: «даже пожаловаться не на что»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение