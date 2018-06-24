«Какого фараона ты болеешь за Россию?»

Во время просмотра матча группового этапа чемпионата мира между сборной Египта и командой России египетские болельщики побили ливийца. Конфликт возник в фан-зоне в Чебоксарах, сообщает телеграм-канал Mash

Египтянам не понравилось, что ливиец болел за российскую сборную.

«Большинство болельщиков были не в настроении. На глаза египтянам попался «сосед», парень из Ливии. Он улыбался, радовался, на щеках у него красовался российских флаг», — пишет паблик.

По версии Mash, на вопрос «Какого фараона ты болеешь за Россию?» ливиец ответил страшным оскорблением: он спросил у группы египетских фанатов «Кто ваши родители»?» В восточных странах эту фразу воспринимают как оскорбление, поэтому она спровоцировала драку.

В итоге завязалась потасовка, в которую вмешались полицейские, охранявшие фан-зону, болельщиков отвезли в отделение, где с ними провели беседу.

Матч Россия — Египет завершился со счетом 3:1 в пользу российской команды.