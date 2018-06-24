Погба задумался о завершении карьеры

Погба заявил, что чемпионат мира в России может стать последним в его карьере

Полузащитник сборной Франции Поль Погба заявил, что чемпионат мира в России может стать последним в его карьере. Об этом 25-летний игрок заявил на пресс— конференции в подмосковной Истре.

Погба провел за сборную Франции 56 матчей с 2013 года.

"Мы играем на чемпионате мира, возможно, он станет последним для меня, никогда нельзя загадывать, — сказал 25-летний Погба. — Я просто счастлив быть с командой, мы — как семья. Я готов отдаваться полностью, биться за команду, за страну и получать удовольствие от футбола. Я здесь, я очень доволен, и я очень хочу выиграть этот турнир, повторю, возможно, он станет последним для меня".

"Я просто реалист, нельзя загадывать. Может, я получу травму, может, придут более сильные игроки на мое место. Я осуществил свою мечту, это уже второй чемпионата мира для меня. Повторюсь, я просто стараюсь реально смотреть на вещи", — объяснил он.

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира французы проведут 26 июня в Москве с командой Дании. Команда уже обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.