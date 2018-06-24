Черчесов: «Нас пугали Салахом — ничего не получилось»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о слабости соперников по группе ЧМ и причинах отсутствия в составе братьев Миранчуков в преддверии игры с Уругваем.

"Миранчуки не играют потому, что главный тренер так решил. А они должны быть готовы выйти в любую секунду.

Опять про давление спрашивают… Опять медицинский термин! Первый матч, второй, третий — это чемпионат мира. Мы играем с хорошей командой, но нужно продолжать делать работу. Теперь и Уругвай, и наша команда готовятся к 1/8 финала. Нужно поделить места, и мы хотим быть первыми.