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Черчесов: «Нас пугали Салахом — ничего не получилось»
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Черчесов: «Нас пугали Салахом — ничего не получилось» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о слабости соперников по группе ЧМ и причинах отсутствия в составе братьев Миранчуков в преддверии игры с Уругваем.
"Миранчуки не играют потому, что главный тренер так решил. А они должны быть готовы выйти в любую секунду.
Опять про давление спрашивают… Опять медицинский термин! Первый матч, второй, третий — это чемпионат мира. Мы играем с хорошей командой, но нужно продолжать делать работу. Теперь и Уругвай, и наша команда готовятся к 1/8 финала. Нужно поделить места, и мы хотим быть первыми.
Слабые соперники? Нас пугали Салахом — ничего не получилось. Увидим завтра, что будет. Но игра будет совершенно другого накала и качества. Как обычно, сегодня на предматчевой теории разберем соперника. Игроки должны с этим переспать и подготовиться", — передает слова Черчесова корреспондент Sport24 Данила Игнатов.
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