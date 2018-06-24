«Англия боялась Россию, но СМИ нам врали». Так говорят британцы

Беспорядков нет, расизма нет и политики тоже нет. Зря дома сидели.

В ночь перед матчем Англии с Панамой на Большую Покровку в Нижнем Новгороде вышел полицейский строй. Это был тот редкий случай для чемпионата мира, когда между фанатами ходили сотрудники в форме, а не в штатском.

— Зачем вас сюда прислали? — спросил я. — Они же бросают друг в друга, — ответил лейтенант. — Они не со зла, — захотелось объяснить. — Это фанатская традиция — подбрасывать пластиковые бокалы во время песен. — Ну мало ли что, — осторожно ответил один из ребят в оцеплении. — Да я вообще не понимаю, зачем мы здесь, — сказал другой. — Только веселиться мешаем.

Публикация от Dmitry Egorov (Russia-2018) (@edim_sport) 23 Июн 2018 в 2:22 PDT

Полицейские в эти дни — самые несчастные люди. Им, молодым парням, тоже хочется гулять и танцевать, а не выдавливать из себя мину надзирателя.

Хотя разделение потоков — грамотный ход. Если бы жандармы Марселя вели себя также два года назад, то жуткая бойня была бы невозможна. Впрочем, одно решение французов продавать пиво в стеклянных бутылках — уже объясняет, почему на Евро-2016 не было практически ни одного спокойного дня.

— В России мы чувствуем себя в безопасности, — замечали британские фанаты.

Публикация от Dmitry Egorov (Russia-2018) (@edim_sport) 23 Июн 2018 в 4:22 PDT И они не могли сказать того же ни о ЮАР, ни о Бразилии, где проходили ЧМ-2010 и ЧМ-2014.

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Если говорить прямо, то за два дня до игры Англии с Панамой были все основания предполагать, что суббота в Нижнем закончится большой дракой.

Во-первых, в город, оккупированный аргентинцами, должны были приехать англичане. Война за Фолклендские острова до сих в памяти у народов.

Во-вторых, в выходной день со всех концов города должны были подтянуться отдыхающие местные. А мы знаем, что в большом скоплении людей конфликты неизбежны.

В-третьих, было не до конца понятно, выйдет ли на улицы ОМОН и не станет ли его появление провоцирующим фактором.

Однако уровень дружелюбия на этом чемпионате мира пока что отторгает даже типичные проявления агрессии. Было особенно забавно наблюдать, как группы фанатов из Англии, Панамы и России уступают друг другу: закончилась песня на твоем языке — дай исполнить на другом.

Публикация от Dmitry Egorov (Russia-2018) (@edim_sport) 23 Июн 2018 в 1:41 PDT Лейтмотивом же вечера стал всеобщий заряд: «Россия».

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В Нижний приехало критически мало англичан — всего 2000 человек. И дело не только в перелетах, ценах и больших расстояниях — просто англичан действительно напугали.

— Наши СМИ — мусор, — говорили британцы. — Нас предупреждали, что как опасно сюда ехать, с какими трудностями мы можем столкнуться, но все оказалось чушью.

Англия боялась вашу страну, но « Дэйли Мэйл » и другие СМИ нам врали. Здесь хорошо, мы любим Россию.

Публикация от Dmitry Egorov (Russia-2018) (@edim_sport) 23 Июн 2018 в 6:32 PDT А Россия — та, что может себе позволить выйти на центральные улицы городов — любит гостей и заранее грустит, что ЧМ закончится.

Как жить дальше? Как продолжать верить в то, что где-то там враги? Сейчас этого никто не знает и не хочет знать.

Публикация от Dmitry Egorov (Russia-2018) (@edim_sport) 23 Июн 2018 в 1:35 PDT Праздник продолжается…