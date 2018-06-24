«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России

Шнуров и Слепаков выпустили клип про сборную России

Российский музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вместе со своим коллективом и известным артистом Семеном Слепаковым выпустили клип на песню о сборной России по футболу.

Авторы песни воспевают национальную футбольную команду и благодарят ее за успешное выступление на домашнем чемпионате мира.

В частности, Шнуров и Слепаков отмечают свое первоначальное отношение к сборной России до начала мундиаля, когда в ее адрес звучали в основном негативные отзывы. Теперь же авторы композиции приносят перед российскими футболистами извинения.

Кроме того, в песне есть отсылка к недавнему произведению Семена Слепакова, который спел про сборную России, высмеяв ее игроков во главе с тренером Станиславом Черчесовым.

Тогда Слепаков в шутку предложил сменить 54-летнего специалиста на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова

При этом хит российского комика вызвал неоднозначную реакцию у представителей власти. Так, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров раскритиковал песню комика и предложил артисту принести извинения в адрес главы республики.

«Мы все знаем, что Рамзан Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные и, казалось бы, невыполнимые задачи. В низкопробной игре в нашумевшем ролике Слепакова, который, видимо, показался смешным только ему одному и тем, кто был вокруг него, на самом деле нет ничего смешного.

Я от себя посоветовал бы ему извиниться перед российской сборной и Рамзаном Ахматовичем. Ну не уполномочивал его никто, кто ему дал право? Они решили позабавить публику, на мой взгляд, не очень достойным способом», — цитирует Умарова «РИА Новости».

По мнению министра, песня Слепакова не вызывает смеха, а также является «пошлой».

Хотя сам Кадыров оценил шутливый ролик артиста и ответил ему в похожем стиле.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», — написал Кадыров на свой странице «ВКонтакте».

В новой же песне Шнурова и Слепакова поется о том, что благодаря первому в новейшей истории сборной России выходу плей-офф отношение к российским футболистам поменялось кардинально. Так, музыканты стали называть национальную команду чемпионом.

«Мы — футбольная держава, нас так просто не возьмешь,

Не найти на нас управы, против Дзюбы не попрешь!

Нас соперники боятся, намочили все трусы,

Потому что ночью снятся им Черчесова усы».

Стоит отметить, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и сам ранее позволял себе критические отзывы в адрес сборной России.

Так, в августе 2017 года он опубликовал у себя в инстаграме очередной пост, где в стихотворной форме говорит о том, что ему «становится плохо» от игры команды.

После матча второго тура группового этапа с командой Египта, в котором сборная России одержала победу со счетом 3:1, Шнуров вышел на улицы Санкт-Петербурга, чтобы отпраздновать вместе с остальными жителями города данный успех. Напомним, матч проходил на стадионе «Санкт-Петербург».

Тогда фронтмен «Ленинграда» начал вести прямой эфир в своем инстаграме и поделился своими впечатлениями от игры с подписчиками.

«Ни в коем случае не останавливаться. И желаю нашей сборной не останавливаться и действовать точно также. Только вперед», — сказал Шнуров.

Сборная России занимает первое место в группе А и имеет в своем активе шесть очков. В первых двух матчах подопечные Черчесова обыграли команды Саудовской Аравии и Египта с общим счетом 8:1, а также обеспечили себе досрочный выход в 1/8 финала турнира.

Конкурентом россиян является сборная Уругвая, которая также набрала шесть баллов, но уступает российской команде по дополнительным показателям — суммарной разнице забитых и пропущенных мячей. Командам предстоит провести очную встречу в рамках заключительного тура групповой стадии. Матч, который пройдет на стадионе «Самара Арена», состоится 25 июня в 17:00 мск.