Алдервейрелда восхитил стадион «Спартак»

Футболист сборной Бельгии Алдервейрелд выразил восхищение архитектурой стадиона «Спартак»

Защитник сборной Бельгии по футболу Тоби Алдервейрелд после матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса выразил восхищение стадионом "Спартак" . Об этом он рассказал ТАСС

В субботу сборная Бельгии разгромила тунисцев со счетом 5:2. Встреча прошла на московском стадионе "Спартак" в присутствии 44190 зрителей.

"Очень понравился стадион "Спартак", на котором мы играли против команды Туниса, честно говоря, я восхищен его архитектурой, качеством поля и расположением трибун, — сказал футболист. — При этом, если сравнивать с предыдущей ареной, на которой мы играли против сборной Панамы (стадион "Фишт" в Сочи — прим. ТАСС), то мои симпатии разделятся поровну. Если побывать в недалеком будущем, и "Тоттенхему" в еврокубках достанется футбольный клуб из России, который играет на этом стадионе (московский "Спартак" — прим. ТАСС), то я буду очень даже не против приехать в Россию еще раз и сыграть здесь. Вся организация матча, начиная от захода на стадион и заканчивая возвращением в автобус, прошла на самом высоком уровне".

Московский "Спартак" по итогам чемпионата России сезона-2017/18 занял третье место и начнет выступление в розыгрыше Лиги чемпионов с третьего квалификационного раунда. Если красно-белые смогут квалифицироваться в групповой этап, то они могут встретиться с английским "Тоттенхемом" по результатам жеребьевки.