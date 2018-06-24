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Алдервейрелда восхитил стадион «Спартак»
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Футболист сборной Бельгии Алдервейрелд выразил восхищение архитектурой стадиона «Спартак» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Защитник сборной Бельгии по футболу Тоби Алдервейрелд после матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса выразил восхищение стадионом "Спартак". Об этом он рассказал ТАСС.
В субботу сборная Бельгии разгромила тунисцев со счетом 5:2. Встреча прошла на московском стадионе "Спартак" в присутствии 44190 зрителей.
"Очень понравился стадион "Спартак", на котором мы играли против команды Туниса, честно говоря, я восхищен его архитектурой, качеством поля и расположением трибун, — сказал футболист. — При этом, если сравнивать с предыдущей ареной, на которой мы играли против сборной Панамы (стадион "Фишт" в Сочи — прим. ТАСС), то мои симпатии разделятся поровну. Если побывать в недалеком будущем, и "Тоттенхему" в еврокубках достанется футбольный клуб из России, который играет на этом стадионе (московский "Спартак" — прим. ТАСС), то я буду очень даже не против приехать в Россию еще раз и сыграть здесь. Вся организация матча, начиная от захода на стадион и заканчивая возвращением в автобус, прошла на самом высоком уровне".
Московский "Спартак" по итогам чемпионата России сезона-2017/18 занял третье место и начнет выступление в розыгрыше Лиги чемпионов с третьего квалификационного раунда. Если красно-белые смогут квалифицироваться в групповой этап, то они могут встретиться с английским "Тоттенхемом" по результатам жеребьевки.
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