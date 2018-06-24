Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной

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Черчесов: Россия собирается выйти в плей-офф с первого места 

Газета.Ru 1 час назад
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о задаче национальной команды на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 против Уругвая, передает ТАСС.
По словам наставника, россияне рассчитывает выйти в плей-офф с первого места.
"Мы — профессиональные футболисты, мы готовимся к играм. Ничего не меняется, команда должна быть готова к завтрашнему матчу. Мы играем с хорошей командой. Мы хотим выйти в плей-офф с первого места", — заявил Черчесов.
Также тренер отметил, что не собирается проводить ротацию в составе команды.
"Мы готовимся к этой игре как обычно. Будут играть те, кто будет лучше готов, исходя из того, что скажет нам медицинский штаб. Специальных замен делать не собираемся", — заключил он.
25 июня сборная России сыграет с Уругваем на стадионе "Самара Арена". В этом матче решится, кто выйдет в 1/8 финала мундиаля с первого места.
Ранее Виталий Мутко рассказал о выполненной задаче тренера сборной России Черчесова.
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