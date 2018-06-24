Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной

Черчесов: Россия собирается выйти в плей-офф с первого места

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о задаче национальной команды на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 против Уругвая, передает ТАСС

По словам наставника, россияне рассчитывает выйти в плей-офф с первого места.

"Мы — профессиональные футболисты, мы готовимся к играм. Ничего не меняется, команда должна быть готова к завтрашнему матчу. Мы играем с хорошей командой. Мы хотим выйти в плей-офф с первого места", — заявил Черчесов.

Также тренер отметил, что не собирается проводить ротацию в составе команды.

"Мы готовимся к этой игре как обычно. Будут играть те, кто будет лучше готов, исходя из того, что скажет нам медицинский штаб. Специальных замен делать не собираемся", — заключил он.

25 июня сборная России сыграет с Уругваем на стадионе "Самара Арена". В этом матче решится, кто выйдет в 1/8 финала мундиаля с первого места.