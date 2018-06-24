Россия сыграет в белой форме с Уругваем

Стало известно, в какой форме сборная России сыграет с национальной командой Уругвая в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.
Как сообщает официальный Twitter команды, россияне выйдут на поле в белой форме, в которой на чемпионате они ещё не играли.
В матче с Уругваем @TeamRussia сыграет в белой форме. Вратарь — в зеленой. pic.twitter.com/XgNKI2yiD0— Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2018 г.
Ранее вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о сбывшейся мечте на ЧМ-2018 по футболу.