Россия сыграет в белой форме с Уругваем

В матче с Уругваем @TeamRussia сыграет в белой форме. Вратарь — в зеленой. pic.twitter.com/XgNKI2yiD0— Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2018 г.

Как сообщает официальный Twitter команды, россияне выйдут на поле в белой форме, в которой на чемпионате они ещё не играли.