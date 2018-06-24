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Россия сыграет в белой форме с Уругваем
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Россия сыграет в белой форме с Уругваем на ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: Reuters
Стало известно, в какой форме сборная России сыграет с национальной командой Уругвая в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.
Как сообщает официальный Twitter команды, россияне выйдут на поле в белой форме, в которой на чемпионате они ещё не играли.
Встреча между Россией и Уругваем состоится в Самаре 25 июня. Начало — в 17:00 мск.
Ранее вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о сбывшейся мечте на ЧМ-2018 по футболу.
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